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США не исключают санкций к подозреваемым в нарушении прав уйгуров в Китае

Киев • УНН

 • 6122 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. США изучают возможность введения адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где проживает мусульманское меньшинство. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, передает УНН.

США не исключают санкций к подозреваемым в нарушении прав уйгуров в Китае

“Мы привержены тому, чтобы способствовать привлечению к ответственности тех, кто совершает эти нарушения, и рассматриваем также (возможность) адресных санкций, также адресных мер”, — указал он. “Мы продолжаем призывать Китай прекратить эту политику, освободить людей, которые были необоснованно задержаны”, — добавил Палладино.

Расположенный на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили “объективные данные” о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района “могут противозаконно содержаться” до 1 млн уйгуров. Свои опасения в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека также высказывали США. Китай в свою очередь призвал уважать суверенитет страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Глава МИД Китая Ван И также призвал журналистов не верить слухам о ситуации в Синьцзяне, а доверять лишь официальной информации.

Как сообщал УНН, правозащитника арестовали в Казахстане за призыв к джихаду против китайцев.

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