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США не виключають санкцій до підозрюваних в порушенні прав уйгурів в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. США вивчають можливість введення адресних санкцій щодо осіб, підозрюваних в порушенні прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, де проживає мусульманська меншина. Про це повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на заяву керівника прес-служби Держдепартаменту Роберта Палладіно, передає УНН.

США не виключають санкцій до підозрюваних в порушенні прав уйгурів в Китаї

“Ми віддані тому, щоб сприяти притягненню до відповідальності тих, хто здійснює ці порушення, і розглядаємо також (можливість) адресних санкцій, також адресних заходів”, — вказав він. “Ми продовжуємо закликати Китай припинити цю політику, звільнити людей, які були необґрунтовано затримані”, — додав Палладіно.

Розташований на північному заході Китаю Сіньцзян-Уйгурський автономний район населений однією з найбільш численних національних меншин країни — уйгурами, більшість з яких сповідують іслам. За даними КНР, в Сіньцзяні діють сепаратистські угруповання, пов’язані з міжнародним терористичним ісламістським підпіллям.

У серпні представники управління ООН з прав людини заявили, що в їх розпорядження надійшли “об’єктивні дані” про те, що в виправних таборах Сіньцзян-Уйгурського автономного району “можуть протизаконно міститися” до 1 млн уйгурів. Свої побоювання в зв’язку з передбачуваними порушеннями прав людини також висловлювали США. Китай в свою чергу закликав поважати суверенітет країни і не втручатися в її внутрішні справи. Глава МЗС Китаю Ван І також закликав журналістів не вірити чуткам про ситуацію в Сіньцзяні, а довіряти лише офіційній інформації.

Як повідомляв УНН, правозахисника арештували в Казахстані за заклик до джихаду проти китайців.

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