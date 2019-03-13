Правозахисника арештували в Казахстані за заклик до джихаду проти китайців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Суд в Казахстані помістив під домашній арешт активіста і правозахисника Серікжана Білаша, який виступав від імені етнічних казахів у Китаї, звинувативши його в закликах до "джихаду" щодо етнічних китайців. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Серікжан Білаш, який народився в китайському Сіньцзяні і отримав громадянство Казахстану, очолює організацію "Атажурт", яка виступає за звільнення етнічних казахів з таборів по "перевихованню", в яких, за заявами активістів, містяться понад мільйон етнічних уйгурів та інших мусульман.
Поліція затримала Білаша в найбільшому місті Казахстану Алмати на минулих вихідних і доставила його в суд у столиці країни Астану.
У заяві прокуратури Астани йдеться, що Білаша підозрюють в закликах до джихаду на публічному заході в лютому.
Нагадаємо, Китай запрошує міжнародних спостерігачів відвідати "освітні центри" для уйгурської національної меншини, які низка ЗМІ вважає концтаборами.