Правозащитника арестовали в Казахстане за призыв к джихаду против Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Суд в Казахстане поместил под домашний арест активиста и правозащитника Серикжана Билаша, выступавшего от имени этнических казахов в Китае, обвинив его в призывах к "джихаду" в отношении этнических китайцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Серикжан Билаш, родившийся в китайском Синьцзяне и получивший гражданство Казахстана, возглавляет организацию "Атажурт", выступающую за освобождение этнических казахов из лагерей по "перевоспитанию", в которых, по заявлениям активистов, содержатся более миллиона этнических уйгуров и других мусульман.
Полиция задержала Билаша в крупнейшем городе Казахстана Алматы на минувших выходных и доставила его в суд в столице страны Астане.
В заявлении прокуратуры Астаны говорится, что Билаша подозревают в призывах к джихаду на публичном мероприятии в феврале.
Напомним, Китай приглашает международных наблюдателей посетить "образовательные центры" для уйгурского национального меньшинства, которые ряд СМИ считает концлагерями.