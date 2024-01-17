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США не выйдут из НАТО, несмотря на Трампа - Столтенберг

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 12:49  •  11645 просмотра

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Несмотря на предыдущие угрозы Дональда Трампа, США не выйдут из НАТО, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

США не выйдут из НАТО, независимо от результатов нынешних выборов и несмотря на угрозы Дональда Трампа выйти из военного альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg 16 января, пишет УНН.

США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников

- заявил Столтенберг.

"Это то, чего нет у Китая и россии - это делает США более безопасными и сильными", - добавил Столтенберг.

По словам Генсека НАТО, на прошлых встречах Трамп ни разу не упомянул Столтенбергу, что США никогда не помогут Европе, если она подвергнется нападению. Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что на встрече с Трампом в Давосе в 2020 году бывший президент заявил, что США никогда не придут на помощь Европе, если она подвергнется нападению.

При этом, по словам Столтенберга, главная претензия Трампа к нему заключалась в том, что европейские союзники недостаточно тратят на оборону. Союзники в регионе сейчас увеличивают эти расходы, "так что у нас есть хорошая история о распределении бремени", добавил он.

Дополнение

Комментарии прозвучали на фоне обеспокоенности чиновников НАТО, особенно в Европе, тем, что Трамп может вернуться в Белый дом после того, как избиратели Айовы обеспечили ему победу на кокусах республиканцев в понедельник.

Бывший президент пригрозил вывести США из Организации Североатлантического договора. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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