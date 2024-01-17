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США не вийдуть з НАТО, попри Трампа - Столтенберг

США не вийдуть з НАТО, попри Трампа - Столтенберг

Київ • УНН

 • 25107 перегляди

Попри попередні погрози Дональда Трампа, США не вийдуть з НАТО, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

США не вийдуть з НАТО, незалежно від результатів цьогорічних виборів і попри погрози Дональда Трампа вийти з військового альянсу, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bloomberg 16 січня, пише УНН.

США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників

- заявив Столтенберг.

"Це те, чого немає у Китаю та росії - це робить США безпечнішими і сильнішими", - додав Столтенберг.

За словами Генсека НАТО, на минулих зустрічах Трамп жодного разу не згадав Столтенбергу, що США ніколи не допоможуть Європі, якщо вона зазнає нападу. Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що на зустрічі з Трампом у Давосі у 2020 році колишній президент заявив, що США ніколи не прийдуть на допомогу Європі, якщо вона зазнає нападу.

Натомість, за словами Столтенберга, головна претензія Трампа до нього полягала в тому, що європейські союзники недостатньо витрачають на оборону. Союзники в регіоні зараз збільшують ці витрати, "отже у нас є хороша історія про розподіл тягаря", додав він.

Доповнення

Коментарі пролунали на тлі стурбованості чиновників НАТО, особливо в Європі, тим, що Трамп може повернутися до Білого дому після того, як виборці Айови забезпечили йому перемогу на кокусах республіканців у понеділок.

Колишній президент пригрозив вивести США з Організації Північноатлантичного договору. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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