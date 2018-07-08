США не планируют признавать российскую аннексию Крыма - Волкер

“Прежде всего, очень важно, что российский и американский президенты вообще разговаривают. Я думаю, прошло уже очень много времени с тех пор, как это было в последний раз”, — сказал Волкер, отвечая на вопрос журналиста, что граждане Украины должны ждать от встречи двух лидеров.

По его словам, несмотря на то, что две сверхдержавы имеют множество разногласий, очень важно поддерживать связь друг с другом.

"Во-вторых, я думаю, американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый Дом высказался в дальнейшем очень ясно: советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию“, — заявил спецпредставитель.

Он высказал надежу на то, что Украина в курсе того, что США очень поддержали её в вопросе восстановления суверенитета страны, её территориальной целосности и мира, особенно в районах Восточной Украины, где продолжаются бои.

Напомним, согласно информации американских СМИ, Трамп на встрече с Путиным будет обсуждать “преступные действия России”.

Отметим, Д.Трамп и В.Путин встретятся в Хельсинки 16 июля.