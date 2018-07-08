США не планують визнавати російську анексію Криму - Волкер

"Перш за все, дуже важливо, що російський і американський президенти взагалі розмовляють. Я думаю, пройшло вже дуже багато часу з того часу, як це було востаннє", - сказав Волкер, відповідаючи на запитання журналіста, чого громадяни України мають чекати від зустрічі двох лідерів.

За його словами, незважаючи на те, що дві наддержави мають безліч розбіжностей, дуже важливо підтримувати зв'язок одне з одним.

"По-друге, я думаю, американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму. Білий Дім висловився в подальшому дуже ясно: радник Президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію", - заявив спецпредставник.

Він висловив сподівання на те, що Україна в курсі того, що США дуже підтримали її в питанні відновлення суверенітету країни, її територіальної цілісності і світу, особливо в районах Східної України, де тривають бої.

Нагадаємо, згідно з інформацією американських ЗМІ, Трамп на зустрічі з Путіним обговорюватиме "злочинні дії Росії".

Відзначимо, Д.Трамп і В.Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня.