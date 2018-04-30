США не пойдут на уступки, пока КНДР не избавится от своего ядерного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. США не пойдут на любые уступки КНДР, пока она не избавится ядерного вооружения, баллистических ракет и ядерного топлива. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.
Болтону был задан вопрос, готов ли президент США Дональд Трамп оговорить уступки и частичное снятие санкций с КНДР не просто её отказом от ракетно-ядерной программы, а вывозом Пхеньяном своего ядерного топлива, ядерных вооружений и баллистических ракет.
“Да, я считаю, что денуклеаризация означает именно это”, — заявил Болтон. “Мы во многом ориентируемся на ливийскую модель 2003-2004 годов. Есть, конечно, отличия: ливийская программа была гораздо менее масштабной”, — пояснил помощник президента США по национальной безопасности.
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Он также дал понять, что вопрос определения места проведения встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет решен быстро, если американская сторона уже сейчас поверит в искренность намерений Пхеньяна отказаться от ракетно-ядерной программы.
“Президент стремится к тому, чтобы это произошло как можно быстрее”, — добавил Болтон, оговорившись, однако, что в Белом доме не испытывают никаких иллюзий по поводу итогов саммита.
“В 1992 году они солгали и нарушили взятые на себя обязательства перед Республикой Корея. Это одна из причин, по которой никто в администрации Трампа не витает в облаках по поводу того, что может произойти на этот раз, но продвигаться вперед быстрее, чем сейчас, будет возможно, если они продемонстрируют подлинность стратегического решения избавиться от ядерных вооружений”, - заверил Болтон.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.