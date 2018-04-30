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США не пойдут на уступки, пока КНДР не избавится от своего ядерного вооружения

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. США не пойдут на любые уступки КНДР, пока она не избавится ядерного вооружения, баллистических ракет и ядерного топлива. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.

США не пойдут на уступки, пока КНДР не избавится от своего ядерного вооружения

Болтону был задан вопрос, готов ли президент США Дональд Трамп оговорить уступки и частичное снятие санкций с КНДР не просто её отказом от ракетно-ядерной программы, а вывозом Пхеньяном своего ядерного топлива, ядерных вооружений и баллистических ракет.

“Да, я считаю, что денуклеаризация означает именно это”, — заявил Болтон. “Мы во многом ориентируемся на ливийскую модель 2003-2004 годов. Есть, конечно, отличия: ливийская программа была гораздо менее масштабной”, — пояснил помощник президента США по национальной безопасности.

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Он также дал понять, что вопрос определения места проведения встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет решен быстро, если американская сторона уже сейчас поверит в искренность намерений Пхеньяна отказаться от ракетно-ядерной программы.

“Президент стремится к тому, чтобы это произошло как можно быстрее”, — добавил Болтон, оговорившись, однако, что в Белом доме не испытывают никаких иллюзий по поводу итогов саммита.

“В 1992 году они солгали и нарушили взятые на себя обязательства перед Республикой Корея. Это одна из причин, по которой никто в администрации Трампа не витает в облаках по поводу того, что может произойти на этот раз, но продвигаться вперед быстрее, чем сейчас, будет возможно, если они продемонстрируют подлинность стратегического решения избавиться от ядерных вооружений”, - заверил Болтон.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.

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