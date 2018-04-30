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США не підуть на поступки, поки КНДР не позбудеться свого ядерного озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. США не підуть на будь-які поступки КНДР, поки вона не позбудеться ядерного озброєння, балістичних ракет та ядерного палива. Про це заявив в ефірі телеканалу Fox News помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, інформує УНН.

США не підуть на поступки, поки КНДР не позбудеться свого ядерного озброєння

Болтону було поставлено питання, чи готовий президент США Дональд Трамп обумовити поступки і часткове зняття санкцій з КНДР не просто її відмовою від ракетно-ядерної програми, а вивезенням Пхеньяном свого ядерного палива, ядерних озброєнь і балістичних ракет.

“Так, я вважаю, що денуклеаризация означає саме це”, — заявив Болтон. “Ми багато в чому орієнтуємося на лівійську модель 2003-2004 років. Є, звичайно, відмінності: лівійська програма була набагато менш масштабною”, — пояснив помічник президента США з національної безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин назвав умови відмови від ядерної зброї

Він також дав зрозуміти, що питання визначення місця проведення зустрічі Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина буде вирішено швидко, якщо американська сторона вже зараз повірить у щирість намірів Пхеньяна відмовитися від ракетно-ядерної програми.

“Президент прагне до того, щоб це сталося якомога швидше”, — додав Болтон, обмовившись, однак, що в Білому домі не відчувають ніяких ілюзій з приводу підсумків саміту.

“У 1992 році вони збрехали і порушили взяті на себе зобов’язання перед Республікою Корея. Це одна з причин, через яку ніхто в адміністрації Трампа не бринить у хмарах з приводу того, що може статися на цей раз, але просуватися вперед швидше, ніж зараз, буде можливо, якщо вони продемонструють справжність стратегічного рішення позбутися від ядерних озброєнь”, — запевнив Болтон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення денуклеаризації Корейського півострова протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів.

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