США пытаются отстранить Россию от правозащитного органа ООН

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"Участие россии в Совете по правам человека - это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их удаление", - сказала во время визита в Румынию посол США Линда Томас-Гринфилд.

Детали

С тех пор как 24 февраля началось вторжение россии в Украину, Ассамблея приняла две резолюции, осуждающие россию, 140 голосами "за".

"Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились: изображения Бучи и опустошения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь сочетали наши слова с действиями", - сказала Томас-Гринфилд.

В Нью-Йорке заметно раздраженный Василий Небензя, посол россии в ООН, назвал попытку исключить россию из Совета "невероятным", добавив, что это не будет полезным для мирных переговоров.

"Это снова беспрецедентно, и это не будет способствовать, не поощрять и не будет полезным для того, что происходит между россией и украинскими мирными переговорами", - сказал Небензя на пресс-конференции.

Соединенные Штаты заявили, что в Украине были совершены военные преступления, и американские эксперты собирают улики, чтобы это доказать.

Большинство в две трети голосов Ассамблеи в Нью-Йорке, состоящая из 193 членов, может приостановить действие штата за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека.

Добавим

Ранее Генеральная Ассамблея исключила страну из совета. В марте 2011 года она единогласно приостановила действие Ливии из-за насилия против демонстрантов со стороны сил, лояльных тогдашнему лидеру Муаммару Каддафи.