США намагаються відсторонення росії від правозахисного органу ООН

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"Участь росії в Раді з прав людини - це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їх видалення", - сказала під час візиту до Румунії посол США Лінда Томас-Грінфілд.

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Відколи 24 лютого почалося вторгнення росії в Україну, Асамблея прийняла дві резолюції, що засуджують росію, 140 голосами "ЗА".

"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об’єдналися: зображення Бучі та спустошення по всій Україні вимагають, щоб ми тепер поєднували наші слова з діями", – сказала Томас-Грінфілд.

У Нью-Йорку помітно роздратований Василь Небензя, посол росії в ООН, назвав спробу виключити росію з Ради "неймовірною", додавши, що це не буде корисним для мирних переговорів.

"Це знову безпрецедентно, і це не сприятиме, не заохочуватиме і не буде корисним для того, що відбувається між росією та українськими мирними переговорами", - сказав Небензя на прес-конференції.

Сполучені Штати заявили, що в Україні були скоєні військові злочини, і американські експерти збирають докази, щоб це довести.

Більшість у дві третини голосів Асамблеї в Нью-Йорку, що складається з 193 членів, може призупинити дію штату за постійне вчинення грубих та систематичних порушень прав людини.

Додамо

Раніше Генеральна Асамблея виключила країну з ради. У березні 2011 року вона одноголосно призупинила дію Лівії через насильство проти демонстрантів з боку сил, лояльних тодішньому лідеру Муаммару Каддафі.