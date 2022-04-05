США намагаються відсторонення росії від правозахисного органу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сполучені Штати просять Генеральну Асамблею ООН відсторонити росію від Ради з прав людини, заявив у понеділок посол США в ООН після того, як Україна звинуватила російські війська у вбивстві десятків мирних жителів у Бучі. Про це повідомляє УНН з посиланнямн а Reuters.
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"Участь росії в Раді з прав людини - це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їх видалення", - сказала під час візиту до Румунії посол США Лінда Томас-Грінфілд.
Деталі
Відколи 24 лютого почалося вторгнення росії в Україну, Асамблея прийняла дві резолюції, що засуджують росію, 140 голосами "ЗА".
"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об’єдналися: зображення Бучі та спустошення по всій Україні вимагають, щоб ми тепер поєднували наші слова з діями", – сказала Томас-Грінфілд.
У Нью-Йорку помітно роздратований Василь Небензя, посол росії в ООН, назвав спробу виключити росію з Ради "неймовірною", додавши, що це не буде корисним для мирних переговорів.
"Це знову безпрецедентно, і це не сприятиме, не заохочуватиме і не буде корисним для того, що відбувається між росією та українськими мирними переговорами", - сказав Небензя на прес-конференції.
Сполучені Штати заявили, що в Україні були скоєні військові злочини, і американські експерти збирають докази, щоб це довести.
Більшість у дві третини голосів Асамблеї в Нью-Йорку, що складається з 193 членів, може призупинити дію штату за постійне вчинення грубих та систематичних порушень прав людини.
Додамо
Раніше Генеральна Асамблея виключила країну з ради. У березні 2011 року вона одноголосно призупинила дію Лівії через насильство проти демонстрантів з боку сил, лояльних тодішньому лідеру Муаммару Каддафі.