США наложили санкции на финансовую сеть из Йемена и Турции за помощь хуситам
США наложили санкции на сеть, помогающую йеменским хуситам, направленные против физических и юридических лиц в Йемене и Турции, связанных с иранским КСИР.
На Львовщине прогремели взрывы, работала ПВО
Противовоздушная оборона отреагировала на инцидент в Яворовском районе Львовской области, повлекший взрывы. Дальнейшие подробности ожидаются.
Подросток застрелил сестру из-за подарков во Флориде
14-летний мальчик во Флориде застрелил свою сестру из-за спора о рождественском подарке и был обвинен в убийстве.
МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию
МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.
В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек
Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина
Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.
Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN
Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.
В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 28 декабря.
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль
Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь конкурировать с Tesla и Porsche, и намерена стать ведущим мировым автопроизводителем в течение 15-20 лет.