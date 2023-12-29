США наложили санкции на финансовую сеть из Йемена и Турции за помощь хуситам

Министерство финансов США ввело санкции против одного человека и трех организаций за содействие поступлению финансовой помощи йеменским хуситам. Речь идет о главе Ассоциации обменников валют в Сане и трех пунктах обмена в Йемене и Турции. Об этом сообщили в Минфине США, передает УНН.

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Отмечается, что эти лица способствовали передаче миллионов долларов хуситам по указанию внесенного в список США Саида аль-Джамаля, который связан с силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Сегодняшнее действие подчеркивает нашу решимость ограничить незаконный поток средств хуситам, которые продолжают совершать опасные нападения на международное судоходство и и рискуют еще больше дестабилизировать регион сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Продолжающиеся нападения хуситов на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе резко ограничили свободный поток торговли через регион и являются явным нарушением международного права. Начиная с октября, хуситы опрометчиво запустили многочисленные ракеты и беспилотные летательные аппараты по коммерческим судам, проходящим вблизи береговой линии Йемена.

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