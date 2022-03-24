США выделят Украине еще миллиард долларов помощи – Байден

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"Соединенные Штаты обязались предоставить Украине военную технику на сумму более 2 миллиардов долларов, в период пока я являюсь президентом, противовоздушные системы, противотанковые системы, боеприпасы и наше оружие летят в Украину, пока я говорю. И сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты готовы выделить более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам украинцев, пострадавших от войны в Украине", - сказал американский президент.

Детали

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты Америки примут до 100 000 беженцев из Украины.

Напомним

Как писал УНН, ранее сегодня США ввели новые санкции против 328 депутатов госдумы россии, 48 российских предприятий, связанных с оборонным сектором рф, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а также ограничили операции с золотом при взаимодействии с центральным банком рф.