США нададуть Україні ще мільярд доларів допомоги – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. США виділять Україні ще мільярд доларів гуманітарної допомоги. Про це за підсумками зустрічей у Брюсселі в четвер заявив президент США Джо Байден, передає кореспондент УНН.
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"Сполучені Штати зобов'язалися надати Україні військову техніку на суму понад 2 мільярди доларів, в період поки я є президентом, протиповітряні системи, протитанкові системи, боєприпаси і наша зброя летять в Україну, поки я говорю. І сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати готові виділити понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам українців, які постраждали від війни в Україні", - сказав американський президент.
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Він також підтвердив, що Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 біженців з України.
Нагадаємо
Як писав УНН, раніше сьогодні США ввели нові санкції проти 328 депутатів Держдуми Росії, 48 російських підприємств, пов'язаних з оборонним сектором рф, президента "Ощадбанку" Германа Грефа, а також обмежили операції з золотом при взаємодії з Центральним банком рф.