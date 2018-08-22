США предоставят Украине дополнительно 54 млн долларов на устойчивое экономическое развитие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН Украина получит от США дополнительно 23,6 млн долларов на повышение прозрачности управления и 54,4 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического развития, передает УНН со ссылкой на сообщение МЭРТ.
“Украина получит дополнительно почти 78 млн от правительства США на повышение прозрачности управления и обеспечения устойчивого экономического развития”, — сказано в сообщении.
В частности, как пояснили в министерстве, 22 августа правительство приняло решение о подписании дополнительных соглашений к Соглашению по выполнению задач в сфере развития между правительством Украины и правительством США от 17 сентября 2014 года по повышению прозрачности управления и устойчивого экономического развития.
Соответствующие распоряжения разработаны в связи с тем, что правительство США собирается выделить дополнительные средства для реализации предусмотренных соглашением целей.
Подписание дополнительного соглашения по обеспечению устойчивого экономического развития позволит дополнительно получить от США более 54,4 млн долларов. Эти средства пойдут на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу в Украине, укрепление потенциала частного сектора экономики, повышение энергоэффективности украинской экономики и ее энергетической безопасности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства.
Таким образом общий объем технической помощи, направленный на указанные цели в рамках соглашения, с учетом дополнительных средств составит более 139 млн долларов.
Дополнительное соглашение о помощи в реформировании управления позволит дополнительно получить от США более 23,6 млн долларов. Средства направят на улучшение законодательной среды в соответствии со стандартами ЕС, совершенствование функций гражданского надзора и участия граждан в процессах управления, а также рост уровня подотчетности правительства гражданам и верховенства права.
Общий объем технической помощи в рамках этого соглашения с учетом дополнительных средств составит более 62 млн долларов.
Напомним, Украина получила от ЕС очередной транш в размере 15,5 млн евро на реформу госслужбы.