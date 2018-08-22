США предоставят Украине дополнительно 54 млн долларов на устойчивое экономическое развитие

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 4156 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 14353 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 37852 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 37939 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 25755 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55777 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 102624 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 155820 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 141638 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71949 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 26475 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 35293 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 30100 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 33737 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26673 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26930 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 37852 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 37939 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 155820 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 141638 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 8040 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16977 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18914 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21089 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23897 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

США предоставят Украине дополнительно 54 млн долларов на устойчивое экономическое развитие

Киев • УНН

 • 9664 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН Украина получит от США дополнительно 23,6 млн долларов на повышение прозрачности управления и 54,4 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического развития, передает УНН со ссылкой на сообщение МЭРТ.

США предоставят Украине дополнительно 54 млн долларов на устойчивое экономическое развитие

“Украина получит дополнительно почти 78 млн от правительства США на повышение прозрачности управления и обеспечения устойчивого экономического развития”, — сказано в сообщении.

В частности, как пояснили в министерстве, 22 августа правительство приняло решение о подписании дополнительных соглашений к Соглашению по выполнению задач в сфере развития между правительством Украины и правительством США от 17 сентября 2014 года по повышению прозрачности управления и устойчивого экономического развития.

Соответствующие распоряжения разработаны в связи с тем, что правительство США собирается выделить дополнительные средства для реализации предусмотренных соглашением целей.

Подписание дополнительного соглашения по обеспечению устойчивого экономического развития позволит дополнительно получить от США более 54,4 млн долларов. Эти средства пойдут на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу в Украине, укрепление потенциала частного сектора экономики, повышение энергоэффективности украинской экономики и ее энергетической безопасности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства.

Таким образом общий объем технической помощи, направленный на указанные цели в рамках соглашения, с учетом дополнительных средств составит более 139 млн долларов.

Дополнительное соглашение о помощи в реформировании управления позволит дополнительно получить от США более 23,6 млн долларов. Средства направят на улучшение законодательной среды в соответствии со стандартами ЕС, совершенствование функций гражданского надзора и участия граждан в процессах управления, а также рост уровня подотчетности правительства гражданам и верховенства права.

Общий объем технической помощи в рамках этого соглашения с учетом дополнительных средств составит более 62 млн долларов.

Напомним, Украина получила от ЕС очередной транш в размере 15,5 млн евро на реформу госслужбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12