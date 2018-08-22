США нададуть Україні додаткових 54 млн доларів на стійкий економічний розвиток
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН Україна отримає від США додатково 23,6 млн доларів на підвищення прозорості врядування та 54,4 млн доларів на забезпечення стійкого економічного розвитку, передає УНН з посиланням на повідомлення МЕРТ.
“Україна отримає додатково майже 78 млн від уряду США на підвищення прозорості врядування та забезпечення стійкого економічного розвитку”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, як пояснили у міністерстві, 22 серпня уряд ухвалив рішення про підписання Додаткових угод до Угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядом України та урядом США від 17 вересня 2014 року щодо підвищення прозорості врядування та стійкого економічного розвитку.
Відповідні розпорядження розроблені у зв’язку із тим, що уряд США збирається надати додаткові кошти для реалізації передбачених угодою цілей.
Підписання Додаткової угоди щодо забезпечення сталого економічного розвитку дозволить додатково отримати від США понад 54,4 млн доларів. Ці кошти спрямують на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки та її енергетичної безпеки, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.
Таким чином загальний обсяг технічної допомоги, спрямований на вказані цілі в рамках угоди, із врахуванням додаткових коштів складатиме понад 139 млн доларів.
Додаткова угода щодо допомоги у реформуванні врядування дозволить додатково отримати від США понад 23,6 млн доларів. Кошти спрямують на покращення законодавчого середовища у відповідності до стандартів ЄС, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності уряду громадянам і верховенства права.
Загальний обсяг технічної допомоги в рамках цієї угоди із врахуванням додаткових коштів складатиме понад 62 млн доларів.
Нагадаємо, Україна отримала від ЄС черговий транш у розмірі 15,5 млн євро на реформу держслужби.