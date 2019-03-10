США предоставят более 1 млн долларов на развитие безопасного интернета в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки открыл конкурс на грант для организаций, заинтересованных в развитии свободного интернета в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепа США.
"Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ведомство поставило своей целью продвижение "открытого, надежного и безопасного интернета в Украине", а также защите прав и основных свобод человека и обеспечения свободного потока информации онлайн.
Программа победителя конкурса должна иметь акцент на проблеме нахождения компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время разнообразных конфликтов.
Отбор будет проходить в течение трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1,180 500 долларов.
Как сообщал УНН, Государственный департамент США положительно оценивает прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии.