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Держдеп США відзначив прогрес України в умовах війни

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Державний департамент США позитивно оцінює прогрес, якого досягла Україна за останні роки в умовах російської агресії. З таким посланням до Петра Порошенка виступив заступник держсекретаря США Девід Гейл на зустрічі в Києві, повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.

Послання про прогрес в умовах війни передав українському президенту через свого заступника голова Держдепу США Майк Помпео. Заступник держсекретаря з політичних питань Девід Гейл запевнив Президента України у незмінній підтримці з боку США.

Порошенко та Хейл обговорили імплементацію реформ з оборони, у просуванні яких допомагають США, а також спільні кроки з протидії російській агресії на морі та заходи у відповідь на атаку українських кораблів.

Як повідомляв УНН, цього року США передасть Україні два військові катери класу Island, які мають посилити українські потужності в Чорноморському басейні. 

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що "світ не забув цинічну брехню, яку Росія використала для виправдання своєї агресії і маскування спроб анексії українських теренів". 

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