Госдеп США отметил прогресс Украины в условиях войны

Послание о прогрессе в условиях войны передал украинскому президенту через своего заместителя глава Госдепа США Майк Помпео. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Гейл заверил Президента Украины в неизменной поддержке со стороны США.

Порошенко и Хейл обсудили имплементацию реформ по обороне, в продвижении которых помогают США, а также совместные шаги по противодействию российской агрессии на море и меры в ответ на атаку украинских кораблей.

Как сообщал УНН, в этом году США передаст Украине два военных катера класса Island, которые должны усилить украинские мощности в Черноморском бассейне.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскировки попыток аннексии украинских территорий".