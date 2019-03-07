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Госдеп США отметил прогресс Украины в условиях войны

Госдеп США отметил прогресс Украины в условиях войны

Киев  •  УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Государственный департамент США положительно оценивает прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии. С таким посланием к Петру Порошенко выступил заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл на встрече в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.

Послание о прогрессе в условиях войны передал украинскому президенту через своего заместителя глава Госдепа США Майк Помпео. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Гейл заверил Президента Украины в неизменной поддержке со стороны США.

Порошенко и Хейл обсудили имплементацию реформ по обороне, в продвижении которых помогают США, а также совместные шаги по противодействию российской агрессии на море и меры в ответ на атаку украинских кораблей.

Как сообщал УНН, в этом году США передаст Украине два военных катера класса Island, которые должны усилить украинские мощности в Черноморском бассейне.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскировки попыток аннексии украинских территорий".

Украинские Национальные Новости

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