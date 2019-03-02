Катери Island прибудуть в Україну у цьому році - Держдеп

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВМС України цього року отримає три нових катери

"Два цих катери зараз знаходяться у Балтіморі, і ми їх готуємо. Це – вже власність України, але ще не готові приплисти через океан і працювати тут, у Чорному морі. Це відбудеться у цьому році", - сказав він.

З його слів, цього року в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США.

Як повідомляв УНН, у серпні минулого року посол України у США Валерій Чалий заявив, що Україна та США працюють над передачею патрульних катерів класу "Айленд" (Island), які мають посилити українські спроможності в Чорноморському басейні.

У вересні 2018-го в американському Балтиморі перші два човни класу "Айленд" (Island) передали Україні.