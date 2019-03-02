Катери Island прибудуть в Україну у цьому році - Держдеп
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Два американських військових катери класу "Айленд" (Island) прибудуть до України у 2019 році. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.
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"Два цих катери зараз знаходяться у Балтіморі, і ми їх готуємо. Це – вже власність України, але ще не готові приплисти через океан і працювати тут, у Чорному морі. Це відбудеться у цьому році", - сказав він.
З його слів, цього року в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США.
Як повідомляв УНН, у серпні минулого року посол України у США Валерій Чалий заявив, що Україна та США працюють над передачею патрульних катерів класу "Айленд" (Island), які мають посилити українські спроможності в Чорноморському басейні.
У вересні 2018-го в американському Балтиморі перші два човни класу "Айленд" (Island) передали Україні.