Катера Island прибудут в Украину в этом году - Госдеп
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Два американских военных катера класса "Айленд" (Island) прибудут в Украину в 2019 году. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.
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"Два этих катера сейчас находятся в Балтиморе, и мы их готовим. Это - уже собственность Украины, но еще не готовы приплыть через океан и работать здесь, в Черном море. Это произойдет в этом году", - сказал он.
По его словам, в этом году в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США.
Как сообщал УНН, в августе прошлого года посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина и США работают над передачей патрульных катеров класса "Айленд" (Island), которые должны усилить украинские способности в Черноморском бассейне.
В сентябре 2018-го в американском Балтиморе первые две лодки класса "Айленд" (Island) передали Украине.