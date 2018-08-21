Чалий: ще триває робота для передачі Україні патрульних катерів від США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна та США зараз працюють над передачею патрульних катерів класу "Айленд" (Island), які мають посилити українські спроможності в Чорморському басейні. Про це під час брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає УНН.
"Ми співпрацюємо напряму, ще не завершений процес, але ми працюємо над тим, щоб отримати від США катери класу "Айленд", які підсилять наші спроможності у Чорноморському басейні. Ви бачите, яка ситуація складна, Росія нарощує свій тиск і нам потрібно терміново і свої виробляти, і отримувати додаткові можливості", - повідомив Чалий.
Посол повідомив, що зараз експертні групи працюють над підготовкою угоди про передачу цих катерів. Також посол відзначив, що це пілотний проект для того, щоб запровадити схему прямих поставок, прямих закупівель зі США.
Чалий додав, що США передадуть Україні два катери, проте це буде не швидкий процес.
"Це не буде швидко. Я вам не скажу зараз, коли, але я можу сказати, що в цьому році ми отримаємо на них права, передачу прав", - додав він.
Нагадаємо, у квітні у ВМС ЗС України заявили, що завершується опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу "Айленд".