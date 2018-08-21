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Чалый: продолжается работа для передачи Украине патрульных катеров от США

Киев • УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина и США сейчас работают над передачей патрульных катеров класса "Айленд" (Island), которые должны усилить украинские способности в Чорморському бассейне. Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает УНН.

Чалый: продолжается работа для передачи Украине патрульных катеров от США

"Мы сотрудничаем напрямую, еще не завершен процесс, но мы работаем над тем, чтобы получить от США катера класса "Айленд", которые усилят наши способности в Черноморском бассейне. Вы видите, какая ситуация сложная, Россия наращивает свое давление и нам нужно срочно и свои производить, и получать дополнительные возможности", - сообщил Чалый.

Посол сообщил, что сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения о передаче этих катеров. Также посол отметил, что это пилотный проект для того, чтобы ввести схему прямых поставок, прямых закупок из США.

Чалый добавил, что США передадут Украине два катера, однако это будет не быстрый процесс.

"Это не будет быстро. Я вам не скажу сейчас, когда, но я могу сказать, что в этом году мы получим на них права, передачу прав", - добавил он.

Напомним, в апреле в ВМС ВС Украины заявили, что завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд".

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