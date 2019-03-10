США нададуть понад 1 млн доларів на розвиток безпечного інтернету в Україні

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів Америки відкрив конкурс на грант для організацій, зацікавлених в розвитку вільного інтернету в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Держдепу США.

“Державний департамент, бюро з питань демократії, прав людини і праці (DRL) оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених в подачі заявок на програми, які сприяють свободі інтернету в Україні”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Відомство поставило собі за мету просування “відкритого, надійного і безпечного інтернету в Україні”, а також захист прав і основних свобод людини і забезпечення вільного потоку інформації онлайн.

Програма переможця конкурсу повинна мати акцент на проблемі знаходження компромісу між зацікавленими сторонами в Україні та захисті свободи слова під час різноманітних конфліктів.

Відбір буде проходити протягом трьох-шести місяців. На реалізацію кращої програми буде виділено від 500 тисяч до 1 млн 180 500 доларів.

Як повідомляв УНН, Державний департамент США позитивно оцінює прогрес, якого досягла Україна за останні роки в умовах російської агресії.

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