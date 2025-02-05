США начинают отправку мигрантов в Гуантанамо - WSJ

Первый рейс с задержанными мигрантами из США в залив Гуантанамо приземлился на американской военно-морской базе на Кубе, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с ситуацией, рейс во вторник из Форт-Блисс в Техасе в Гуантанамо, который вылетел днем, имел на борту около дюжины мигрантов.

Рейс во вторник в залив Гуантанамо, как сообщается, был совершен военным самолетом C-17.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила события во вторник в эфире Fox Business. «Первые рейсы из США в залив Гуантанамо с нелегальными мигрантами уже осуществляются», - сказала она, перечислив недавние действия президента Трампа, связанные с иммиграцией. «Он не шутит», - сказала Ливитт.

На базе США в Гуантанамо всегда были возможности для содержания некоторых мигрантов, как правило, тех, кого поймали, когда они направлялись в США по морю. Администрация заявила, что расширит операции там, чтобы вместить до 30 тысяч человек. Сейчас база оборудована для размещения 120 мигрантов.

По словам представителя Министерства обороны США, в последние дни в Гуантанамо было отправлено около 200 морских пехотинцев. Ожидается, что в ближайшие дни это количество увеличится до 500, сказал чиновник. Морские пехотинцы помогут создать инфраструктуру, добавив палатки для увеличения вместимости объекта.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп приказал Пентагону и Министерству внутренней безопасности США построить объект для «содержания опасных нелегальных иммигрантов, которые угрожают американскому народу», о чем сказал в Белом доме.

Трамп подготовит объект в Гуантанамо для 30 тыс. мигрантов - СМИ