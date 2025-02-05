США починають відправку мігрантів до Гуантанамо - WSJ

Перший рейс із затриманими мігрантами із США до затоки Гуантанамо приземлився на американській військово-морській базі на Кубі, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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За словами людей, знайомих із ситуацією, рейс у вівторок із Форт-Блісс у Техасі до Гуантанамо, який вилетів удень, мав на борту близько дюжини мігрантів.

Рейс у вівторок у затоку Гуантанамо, як повідомляється, був здійснений військовим літаком C-17.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт підтвердила події у вівторок в ефірі Fox Business. "Перші рейси зі США до затоки Гуантанамо з нелегальними мігрантами вже здійснюються", - сказала вона, перерахувавши нещодавні дії президента Трампа, пов'язані з імміграцією. "Він не жартує", - сказала Лівітт.

На базі США в Гуантанамо завжди були можливості для утримання деяких мігрантів, як правило, тих, кого зловили, коли вони прямували до США морем. Адміністрація заявила, що розширить операції там, щоб умістити до 30 тисяч осіб. Наразі база обладнана для розміщення 120 мігрантів.

За словами представника Міністерства оборони США, останніми днями до Гуантанамо було відправлено близько 200 морських піхотинців. Очікується, що найближчими днями ця кількість збільшиться до 500, сказав чиновник. Морські піхотинці допоможуть створити інфраструктуру, додавши намети для збільшення місткості об'єкта.

Доповнення

Минулого тижня Трамп наказав Пентагону та Міністерству внутрішньої безпеки США побудувати об'єкт для "утримання найнебезпечніших нелегальних іммігрантів, які загрожують американському народу", про що сказав у Білому домі.

Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ