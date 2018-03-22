США могут отложить пошлины на импорт металлов с ЕС

Как сообщил Лайтхайзер вечером в среду, 21 марта, льготный период может длиться до завершения соответствующих переговоров с ЕС по урегулированию этих торговых вопросов по примеру Австралии и Аргентины. Планы таких переговоров подтвердила в среду и еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

В то же время в Вашингтоне сообщили о намерении президента Дональда Трампа в четверг объявили дополнительные торговые ограничительные меры против Китая, который до этого тоже попал в “черный список” поставщиков стали и алюминия в США.

По словам представителей Белого дома, таким образом американский президент планирует отреагировать на “кражи американской интеллектуальной собственности” Китаем. По данным американских СМИ, Трамп планирует ввести таможенные пошлины на отдельные китайские товары общей стоимостью около 60 млрд долларов США.

Отметим, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на ввоз стали и 10% — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия.

Как сообщал УНН, 21 марта Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились о начале переговоров по введению США тарифов на сталь и алюминий.