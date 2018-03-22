США можуть відкласти мита на імпорт металів з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вашингтон може тимчасово вивести поставки сталі та алюмінію з Європейського Союзу з-під дії ввізних мит, які мають бути запроваджені 23 березня. На це натякнув уповноважений президента Сполучених Штатів з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер, передає УНН з посиланням на DW.
Як повідомив Лайтхайзер увечері в середу, 21 березня, пільговий період може тривати до завершення відповідних переговорів з ЄС щодо врегулювання цих торговельних питань за прикладом Австралії та Аргентини. Плани таких переговорів підтвердила в середу і єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.
В той же час у Вашингтоні повідомили про намір президента Дональда Трампа у четвер оголосили додаткові торговельні обмежувальні заходи проти Китаю, який до цього теж потрапив до "чорного списку" постачальників сталі та алюмінію до США.
За словами представників Білого дому, в такий спосіб американський президент планує відреагувати на "крадіжки американської інтелектуальної власності" Китаєм. За даними американських ЗМІ, Трамп планує запровадити митні збори на окремі китайські товари загальною вартістю близько 60 мільярдів доларів США.
Зазначимо, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25% мита на ввезення сталі і 10% — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що низка країн буде звільнена від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія.
Як повідомляв УНН, 21 березня Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та міністр торгівлі Сполучених Штатів Вілбур Росс домовилися про початок перемов щодо введення США тарифів на сталь та алюміній.