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5 марта, 15:49 • 132807 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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США могут выделить Украине более миллиарда долларов - Ельченко

США могут выделить Украине более миллиарда долларов - Ельченко

Киев  •  УНН

 • 12713 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США планируют выделить Украине более одного миллиарда долларов помощи. Об этом Ельченко рассказал на брифинге с журналистами, передает УНН со ссылкой на DW.

“В 2020 году предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Итак, в целом у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь — 365 млн долларов”, — сказал он.

Дипломат добавил, что 250 млн долларов уже выделено. Еще 50 млн долларов будет выделено в случае выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн долларов — это остатки с прошлых лет, которые еще не реализованы. По словам Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год может составить более миллиарда долларов.

Напомним, ранее Ельченко рассказал о приоритетах сотрудничества между Пентагоном и Украины, отметив, что основным приоритетом будет украинский флот.

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