Єльченко розповів про пріоритети у співпраці між Пентагоном та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Посол України в США Володимир Єльченко заявив, що Пентагон у процесі співпраці з Україною визначив своїм пріоритетом посилення українського флоту. Про це Єльченко розповів під час брифінгу, передає УНН.
За словами посла, такий пріоритет був визначений під час двосторонніх консультацій між Міністерствами оборони України та США.
“Є такий термін, як „москітний флот“, тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим або морякам на Чорному та Азовському морях”, — сказав Єльченко.
Він нагадав, що в минулому році Україні було передано три швидкісних катери типу Island.
“У цьому році передбачається передача ще трьох катерів. Отже, значна частина цих коштів піде саме на їх переоснащення та установлення там сучасної зброї та засобів зв’язку”, — заявив посол.
Він також нагадав, що Україна вперше напряму закупила у Пентагона чергову партію противотанкових ракетних комплексів Javelin.
Нагадаємо, раніше Єльченко заявив, що розслідування можливого порушення Росією міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану, має бути важливою частиною розслідування обставин збиття літака МАУ 8 січня.