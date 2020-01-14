Ельченко рассказал о приоритетах в сотрудничестве между Пентагоном и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Пентагон в процессе сотрудничества с Украиной определил своим приоритетом усиление украинского флота. Об этом Ельченко рассказал во время брифинга, передает УНН.
По словам посла, такой приоритет был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерствами обороны Украины и США.
“Есть такой термин, как „москитный флот“, то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях”, — сказал Ельченко.
Он напомнил, что в прошлом году Украине были переданы три скоростных катера типа Island.
“В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет именно на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи”, — заявил посол.
Он также напомнил, что Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную партию противотанкових ракетных комплексов Javelin.
Напомним, ранее Ельченко заявил, что расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбивания самолета МАУ 8 января.