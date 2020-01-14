РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, що збила літак МАУ – Єльченко

Раніше з’являлися повідомлення, що літак зазнав удару ракетною системою “земля-повітря” “Тор-М1”, виробленою у Росії. З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, як окремими країнами, особливо США, так і міжнародними організаціями, у тому такі, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї.

“Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами”, — сказав посол журналістам.

Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальності Ірану, як на індивідуальному рівні — тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, — так і держави на міжнародно-правовому рівні.

“Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках. — сказав він. — Я сподіваюсь, що нам не доведеться звертатися до міжнародних судових інстанцій, це питання буде закрите і полагоджене між Україною і Іраном на двосторонньому рівні. Іран повів себе, на мою думку, цивілізовано. Він визнав вину”.

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Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США. За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була, у першу чергу, викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака “Боїнг”, сказав посол, запропонувала свою послуги і повну підтримку у розслідуванні.

“Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями “Боїнг”. Вони обов’язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака “Боїнг”, — сказав посол.

Нагадаємо, Іран заявив про арешти у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

Як повідомлялося, 14 січня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих — загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.