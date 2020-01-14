РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, що збила літак МАУ – Єльченко

ukru
04:30 • 26608 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 104865 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158938 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256832 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258089 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253937 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235444 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203828 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186016 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
55 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 45554 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 22811 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 22276 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 49256 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 23281 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 3806 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256835 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258092 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253939 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84696 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33555 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141648 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154904 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114202 перегляди
Актуальне
РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, що збила літак МАУ – Єльченко

РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, що збила літак МАУ – Єльченко

Київ • УНН

 • 13248 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Розслідування можливого порушення Росією міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану, має бути важливою частиною розслідування обставин збиття літака МАУ 8 січня. Про це під час спілкування з журналістами у Вашингтоні заявив новопризначений посол України в США Володимир Єльченко, передає УНН.

Раніше з’являлися повідомлення, що літак зазнав удару ракетною системою “земля-повітря” “Тор-М1”, виробленою у Росії. З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, як окремими країнами, особливо США, так і міжнародними організаціями, у тому такі, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї.

“Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами”, — сказав посол журналістам.

Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальності Ірану, як на індивідуальному рівні — тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, — так і держави на міжнародно-правовому рівні.

“Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках. — сказав він. — Я сподіваюсь, що нам не доведеться звертатися до міжнародних судових інстанцій, це питання буде закрите і полагоджене між Україною і Іраном на двосторонньому рівні. Іран повів себе, на мою думку, цивілізовано. Він визнав вину”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано ще одне відео потрапляння ракети в літак МАУ в Ірані

Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США. За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була, у першу чергу, викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака “Боїнг”, сказав посол, запропонувала свою послуги і повну підтримку у розслідуванні.

“Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями “Боїнг”. Вони обов’язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака “Боїнг”, — сказав посол.

Нагадаємо, Іран заявив про арешти у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

Як повідомлялося, 14 січня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих — загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28