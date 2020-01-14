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РФ могла нарушить международные санкции, продав Ирану ракетную систему, что сбила самолет МАУ - Ельченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбивания самолета МАУ 8 января. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко, передает УНН.

Ранее появлялись сообщения, что самолет получил удар ракетной системой “земля-воздух” “Тор-М1”, произведенной в России. С 1979-го года против Ирана был введен ряд санкций, как отдельными странами, особенно США, так и международными организациями, среди них такие, что вводят ограничения на продажу в страну оружия.

“Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами”, — сказал посол журналистам.

Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, вопрос ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне — тех людей, которые отдавали и исполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, — так и государства на международно-правовом уровне.

“Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все положенные компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях . — сказал он. — Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и исправлены между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину”.

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Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу, от США. По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причинах падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение.

Также компания-производитель самолета “Боинг”, сказал посол, предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.

“Украина получает определенный доступ к тем черным ящикам и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами “Боинг”. Они обязательно войдут в состав той группы, которая образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета “Боинг”, — сказал посол.

Напомним, Иран заявил об арестах в связи с катастрофой самолета МАУ.

Как сообщалось, 14 января иранский президент Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивания украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. Среди погибших — всего 11 Украинская. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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