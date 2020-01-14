Опубліковано ще одне відео потрапляння ракети в літак МАУ в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У мережі з’явилося ще одне відео потрапляння ракети в український літак авіакомпанії МАУ в Ірані. Про це УНН повідомляє з посиланням на персидскоязичний телеканал Manoto у Twitter.
Так, стверджується, що на відео зафіксований запуск ракети в літак МАУ. На відео видно момент запуску ракети та спалах, коли ракета поцілила в літак. Окрім того, зафіксовано падіння літака.
Повідомляється, що відео зроблене за допомогою камери спостереження. Проте, варто відзначити, що у правому кутку на відео видно дату - 17.10.2019 - чи відповідає вона дійсності - наразі невідомо.
ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) 14 січня 2020 р.
Нагадаємо, Іран заявив про арешти у зв'язку з катастрофою літака МАУ.
Як повідомлялося, 14 січня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.