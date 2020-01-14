Опубликовано еще одно видео попадания ракеты в самолет МАУ в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В сети появилось еще одно видео попадания ракеты в украинский самолет авиакомпании МАУ в Иране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на персидскоязичний телеканал Manoto в Twitter.
Так, утверждается, что на видео зафиксирован запуск ракеты в самолет МАУ. На видео виден момент запуска ракеты и вспышка, когда ракета попала в самолет. Кроме того, зафиксировано падение самолета.
Сообщается, что видео сделано с помощью камеры наблюдения. Однако, стоит отметить, что в правом углу на видео видно дату - 17.10.2019 - соответствует ли она действительности - пока неизвестно.
ویديو از لحظه اصابت 2 موشک به # هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) 14 января 2020
Напомним, Иран заявил об арестах в связи с катастрофой самолета МАУ.
Как сообщалось, 14 января иранский президент Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивание украинского пассажирского самолета.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.