Україна уклала контракти на постачання другої партії ракетних комплексів Javelin – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом четвертого кварталу Україна уклала контракти на постачання другої партії противотанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США. Про це на брифінгу щодо оборонних закупівель розповів заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, передає кореспондент УНН.
“Протягом четвертого кварталу, за рахунок зосередження ресурсів, нам вдалося також укласти контракти на постачання, як сказав вже міністр оборони, другої партії противотанкових ракетних комплексів виробництва Javelin США. Ми так само замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника”, — сказав Петренко.
За його словами, Україна має декілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих різного типу автомобілів і бронемашин, декілька літаків.
“Дійсно, в цьому році три контракти Міністерством оборони було реалізовано — два контракти з урядом США за програмою закордонних продажів, а також один контракт з агенцією НАТО з підтримки і постачання”, — зазначив Петренко.
Як повідомляв УНН раніше, за інформацією агентства зі співпраці в області безпеки і оборони (DSCA), Україна може отримати нову партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Нагадаємо, раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів.