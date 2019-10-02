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Bloomberg: Конгрес США схвалив поставку Україні додаткової партії зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Конгрес Сполучених Штатів Америки попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Про це повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg, інформує УНН.

Bloomberg: Конгрес США схвалив поставку Україні додаткової партії зброї

Йдеться про поставку Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової допомоги в розмірі 250 млн доларів, схваленої Конгресом раніше.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що офіційну заяву про додатковий продаж зброї можуть зробити пізніше у вівторок.

Нагадаємо, Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

"Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав – ред.)", - повідомили у міністерстві.

У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.

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