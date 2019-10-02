Bloomberg: Конгрес США схвалив поставку Україні додаткової партії зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Конгрес Сполучених Штатів Америки попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Про це повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg, інформує УНН.
Йдеться про поставку Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової допомоги в розмірі 250 млн доларів, схваленої Конгресом раніше.
Один зі співрозмовників агентства повідомив, що офіційну заяву про додатковий продаж зброї можуть зробити пізніше у вівторок.
Нагадаємо, Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.
"Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав – ред.)", - повідомили у міністерстві.
У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.