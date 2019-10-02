Bloomberg: Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg, передает УНН.
Речь идет о поставке Украиной 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, кроме основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом раньше.
Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительном продажу оружия могут сделать позже во вторник.
Напомним, Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.
"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств - ред.)", - сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.