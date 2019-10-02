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Bloomberg: Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия

Киев • УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg, передает УНН.

Bloomberg: Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия

Речь идет о поставке Украиной 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, кроме основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом раньше.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительном продажу оружия могут сделать позже во вторник.

Напомним, Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.

"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств - ред.)", - сообщили в министерстве.

В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.

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