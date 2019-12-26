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Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin - Минобороны

Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 29538 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает корреспондент УНН.

“В течение четвертого квартала, за счет сосредоточения ресурсов, нам удалось также заключить контракты на поставку, как сказал уже министр обороны, второй партии противотанкових ракетных комплексов производства Javelin США. Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя”, - сказал Петренко.

По его словам, Украина имеет несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов.

“Действительно, в этом году три контракта Министерством обороны было реализовано — два контракта с правительством США по программе зарубежных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставки”, — отметил Петренко.

Как сообщал УНН ранее, по информации агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), Украина может получить новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украиной дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.

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