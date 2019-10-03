США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 4870 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 18022 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 33858 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 78354 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 59533 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 56661 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 273900 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173104 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141071 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141871 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 49297 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 66688 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 61908 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 17090 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 32539 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 78355 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 273900 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 217455 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 332981 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 350277 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 824 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 5446 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 5070 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 12018 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 67286 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів

Київ • УНН

 • 12080 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна може отримати нову партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin. Таке рішення прийняв Держдепартамент США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт агентства зі співпраці в області безпеки і оборони (DSCA).

США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів

Відомство схвалило поставку комплексів на суму 39,3 млн доларів. Йдеться про 150 протитанкових ракетах і пов'язаному з ними обладнанні. Влада України просила продати 150 ракет і десять установок, уточнили в DSCA.

В агентстві додали, що угода не вплине на баланс сил в регіоні.

Нагадаємо, раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів.

Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

"Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав – ред.)", - повідомили у міністерстві.

У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93