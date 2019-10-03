США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна може отримати нову партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin. Таке рішення прийняв Держдепартамент США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт агентства зі співпраці в області безпеки і оборони (DSCA).
Відомство схвалило поставку комплексів на суму 39,3 млн доларів. Йдеться про 150 протитанкових ракетах і пов'язаному з ними обладнанні. Влада України просила продати 150 ракет і десять установок, уточнили в DSCA.
В агентстві додали, що угода не вплине на баланс сил в регіоні.
Нагадаємо, раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів.
Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.
"Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав – ред.)", - повідомили у міністерстві.
У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.