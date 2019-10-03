США одобрили продажу Украине комплексов Javelin на 39 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина может получить новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такое решение принял Госдепартамент США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).
Ведомство одобрило поставку комплексов на сумму 39,3 млн долларов. Речь идет о 150 противотанковых ракетах и связанном с ними оборудовании. Власти Украины просили продать им 150 ракет и десять установок, уточнили в DSCA.
В агентстве добавили, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе.
Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украиной дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.
Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программой в США с этого года.
"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланировано прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств - ред.)", - сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченными. В то же время в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.