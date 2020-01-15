США можуть виділити Україні понад мільярда доларів - Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Посол України в США Володимир Єльченко заявив, що у 2020 році США планують виділити Україні понад одного мільярда доларів допомоги. Про це Єльченко розповів під час брифінгу з журналістами, передає УНН із посиланням на DW.
“У 2020 році передбачено виділення на суму 250 мільйонів доларів з боку Пентагону і ще майже 450 мільйонів доларів по лінії Держдепу США, це вже економічна допомога. Отже, загалом у нас виходить так, що у цьому році загальна допомога з боку США — 698 мільйонів доларів і суто військова оборонна допомога — 365 мільйонів доларів”, — сказав він.
Дипломат додав, що 250 мільйонів доларів вже виділено. Ще 50 мільйонів доларів буде виділено в разі виконання певних умов і використання першої частини суми, і ще майже 50 мільйонів доларів — це залишки з минулих років, які ще не реалізовані. За словами Єльченка, загальна сума допомоги від США на цей рік може скласти більше мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше Єльченко розповів про пріоритети співпраці між Пентагоном та Україною, зазначивши, що основним пріоритетом буде український флот.
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