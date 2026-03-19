США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет анонсировал обращение к Конгрессу по поводу финансирования боевых действий. Средства пойдут на пополнение боеприпасов и операции.
Пентагон может обратиться в Конгресс США с запросом на более чем 200 млрд долларов финансирования для войны с Ираном. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга, передает УНН.
Детали
По словам главы Пентагона, окончательная сумма может меняться.
Я думаю, что эта цифра может измениться. Война требует ресурсов
Он подчеркнул, что финансирование необходимо как для текущих операций, так и для будущих вызовов.
Мы возвращаемся в Конгресс, чтобы обеспечить надлежащее финансирование - для того, что уже сделано, и для того, что может понадобиться в будущем. Речь идет также о пополнении боеприпасов и даже больше
Также по словам Пита Хегсета, военная кампания проходит по плану.
Мы не хотим устанавливать конкретные временные рамки завершения этой войны. Но, как мы уже говорили, мы действуем по плану
Он уточнил, что окончательные решения по завершению войны будет принимать президент США.
