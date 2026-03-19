Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 15719 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 23860 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 32329 просмотра
США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет анонсировал обращение к Конгрессу по поводу финансирования боевых действий. Средства пойдут на пополнение боеприпасов и операции.

США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет

Пентагон может обратиться в Конгресс США с запросом на более чем 200 млрд долларов финансирования для войны с Ираном. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга, передает УНН.

По словам главы Пентагона, окончательная сумма может меняться.

Я думаю, что эта цифра может измениться. Война требует ресурсов

- отметил Хегсет, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Он подчеркнул, что финансирование необходимо как для текущих операций, так и для будущих вызовов.

Мы возвращаемся в Конгресс, чтобы обеспечить надлежащее финансирование - для того, что уже сделано, и для того, что может понадобиться в будущем. Речь идет также о пополнении боеприпасов и даже больше

- добавил он.

Также по словам Пита Хегсета, военная кампания проходит по плану.

Мы не хотим устанавливать конкретные временные рамки завершения этой войны. Но, как мы уже говорили, мы действуем по плану

- отметил Хегсет.

Он уточнил, что окончательные решения по завершению войны будет принимать президент США.

США рассматривают новое военное усиление в войне с Ираном и развертывание наземных войск

