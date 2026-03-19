США могут запросить более 200 млрд долларов на войну с Ираном - министр обороны Хегсет

Пентагон может обратиться в Конгресс США с запросом на более чем 200 млрд долларов финансирования для войны с Ираном. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга, передает УНН.

По словам главы Пентагона, окончательная сумма может меняться.

Я думаю, что эта цифра может измениться. Война требует ресурсов - отметил Хегсет, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Он подчеркнул, что финансирование необходимо как для текущих операций, так и для будущих вызовов.

Мы возвращаемся в Конгресс, чтобы обеспечить надлежащее финансирование - для того, что уже сделано, и для того, что может понадобиться в будущем. Речь идет также о пополнении боеприпасов и даже больше - добавил он.

Также по словам Пита Хегсета, военная кампания проходит по плану.

Мы не хотим устанавливать конкретные временные рамки завершения этой войны. Но, как мы уже говорили, мы действуем по плану - отметил Хегсет.

Он уточнил, что окончательные решения по завершению войны будет принимать президент США.

