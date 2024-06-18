Американский журналист Эван Гершкович, обвиненный в шпионаже в рф, предстанет перед закрытым судом в екатеринбурге в конце месяца, и США хотят принять в нем участие.
США хотят принять участие в суде над журналистом WSJ в рф, который состоится за закрытыми дверями в екатеринбурге в конце месяца. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Соединенные Штаты выразили желание принять участие в судебном процессе над американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем обвиняемым в шпионаже в рф.
Поэтому представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США активно прилагают усилия для обеспечения доступа к суду, который должен состояться в конце месяца в екатеринбурге.
Редактор WSJ находится в тюрьме с весны 2023 года и отвергает все обвинения.
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