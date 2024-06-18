США хотят принять участие в суде над журналистом WSJ в рф, который состоится за закрытыми дверями в екатеринбурге в конце месяца. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты выразили желание принять участие в судебном процессе над американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем обвиняемым в шпионаже в рф.

Поэтому представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США активно прилагают усилия для обеспечения доступа к суду, который должен состояться в конце месяца в екатеринбурге.

Редактор WSJ находится в тюрьме с весны 2023 года и отвергает все обвинения.

В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters