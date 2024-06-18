США хочуть взяти участь у закритому суді над журналістом WSJ в рф
Київ • УНН
Американський журналіст Еван Гершкович, звинувачений у шпигунстві в рф, постане перед закритим судом в єкатеринбурзі наприкінці місяця, і США хочуть взяти в ньому участь.
США хочуть взяти участь у суді над журналістом WSJ в рф, що відбудеться за закритими дверима в єкатеринбурзі наприкінці місяця. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Сполучені Штати висловили бажання взяти участь у судовому процесі над американським журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем обвинуваченим у шпигунстві в рф.
Відтак Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що США активно докладають зусиль для забезпечення доступу до суду, який має відбутися наприкінці місяця в єкатеринбурзі.
Редактор WSJ перебуває у в'язниці з весни 2023 року і відкидає всі звинувачення.
У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters29.04.24, 03:07 • 32276 переглядiв