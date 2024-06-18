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США хочуть взяти участь у закритому суді над журналістом WSJ в рф

Київ • УНН

 • 35823 перегляди

Американський журналіст Еван Гершкович, звинувачений у шпигунстві в рф, постане перед закритим судом в єкатеринбурзі наприкінці місяця, і США хочуть взяти в ньому участь.

США хочуть взяти участь у закритому суді над журналістом WSJ в рф

США хочуть взяти участь у суді над журналістом WSJ в рф, що відбудеться за закритими дверима в єкатеринбурзі наприкінці місяця. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сполучені Штати висловили бажання взяти участь у судовому процесі над американським журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем обвинуваченим у шпигунстві в рф.

Відтак Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що США активно докладають зусиль для забезпечення доступу до суду, який має відбутися наприкінці місяця в єкатеринбурзі.

Редактор WSJ перебуває у в'язниці з весни 2023 року і відкидає всі звинувачення.

У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters29.04.24, 03:07 • 32276 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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