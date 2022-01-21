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США хотят снова встретиться с Россией после передачи ей ответа по "гарантиям безопасности"

Киев • УНН

 • 18404 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. США хотели бы провести новую встречу с РФ после того, как они передадут россиянам письменные ответы на их требования, а также свои опасения. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что было согласовано сегодня, так это то, что мы поделимся с Россией ответом на высказанные опасения, нашими собственными опасениями и представим некоторые идеи на рассмотрение. И затем мы планируем встретиться снова после того, как у России будет возможность ознакомиться с этим документом. И мы увидим, куда мы пойдем с этой точки", - сказал Блинкен.

Детали

По его словам, на данном этапе Россия вовлечена в дипломатию.

"Но в то же время она продолжает предпринимать эскалационные действия, продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной, продолжает планировать агрессивные действия против Украины", - отметил он.

Что было ранее

Как писал УНН, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что государственный департамент США на следующей неделе предоставит РФ ответы на их требования о "гарантиях безопасности".

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