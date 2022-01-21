США хочуть знову зустрітися з Росією після передачі їй відповіді щодо "гарантій безпеки"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. США хотіли б провести нову зустріч з РФ після того, як вони передадуть росіянам письмові відповіді на їхні вимоги, а також свої побоювання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Що було погоджено сьогодні, так це те, що ми поділимося з Росією відповіддю на висловлені побоювання, нашими власними побоюваннями і представимо деякі ідеї на розгляд. І потім ми плануємо зустрітися знову після того, як у Росії буде можливість ознайомитися з цим документом. І ми побачимо, куди ми підемо з цієї точки", - сказав Блінкен.
Деталі
За його словами, на даному етапі Росія залучена в дипломатію.
"Але в той же час вона продовжує робити ескалаційні дії, продовжує нарощувати свої сили на кордоні з Україною, продовжує планувати агресивні дії проти України", - зазначив він.
Що було раніше
Як писав УНН, глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Державний департамент США наступного тижня надасть РФ відповіді на їхні вимоги про "гарантії безпеки".