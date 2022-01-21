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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

США хочуть знову зустрітися з Росією після передачі їй відповіді щодо "гарантій безпеки"

США хочуть знову зустрітися з Росією після передачі їй відповіді щодо "гарантій безпеки"

Київ • УНН

 • 18407 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. США хотіли б провести нову зустріч з РФ після того, як вони передадуть росіянам письмові відповіді на їхні вимоги, а також свої побоювання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що було погоджено сьогодні, так це те, що ми поділимося з Росією відповіддю на висловлені побоювання, нашими власними побоюваннями і представимо деякі ідеї на розгляд. І потім ми плануємо зустрітися знову після того, як у Росії буде можливість ознайомитися з цим документом. І ми побачимо, куди ми підемо з цієї точки", - сказав Блінкен.

Деталі

За його словами, на даному етапі Росія залучена в дипломатію.

"Але в той же час вона продовжує робити ескалаційні дії, продовжує нарощувати свої сили на кордоні з Україною, продовжує планувати агресивні дії проти України", - зазначив він.

Що було раніше

Як писав УНН, глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Державний департамент США наступного тижня надасть РФ відповіді на їхні вимоги про "гарантії безпеки".

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