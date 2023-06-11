США хотят вернуться в ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки в частном порядке уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о том, что они решили вновь присоединиться к ней. Шесть лет назад бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из состава организации, пишет Axios, передает УНН.
Детали
Вступление в ЮНЕСКО входит в список внешнеполитических целей администрации президента Джо Байдена - по большей части в попытке противостоять восходящему влиянию китайского правительства на повестку дня агентства ООН.
По данным Axios, заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором предложил план возвращения США в организацию.
План, являющийся результатом длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО, содержит график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.