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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 7584 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США хотят вернуться в ЮНЕСКО

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки в частном порядке уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о том, что они решили вновь присоединиться к ней. Шесть лет назад бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из состава организации, пишет Axios, передает УНН.

США хотят вернуться в ЮНЕСКО

Детали 

Вступление в ЮНЕСКО входит в список внешнеполитических целей администрации президента Джо Байдена - по большей части в попытке противостоять восходящему влиянию китайского правительства на повестку дня агентства ООН.

По данным Axios, заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором предложил план возвращения США в организацию.

План, являющийся результатом длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО, содержит график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.

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