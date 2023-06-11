США хотят вернуться в ЮНЕСКО

Детали

Вступление в ЮНЕСКО входит в список внешнеполитических целей администрации президента Джо Байдена - по большей части в попытке противостоять восходящему влиянию китайского правительства на повестку дня агентства ООН.

По данным Axios, заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором предложил план возвращения США в организацию.

План, являющийся результатом длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО, содержит график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.