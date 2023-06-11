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США хочуть повернутись до ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Сполучені Штати Америки в приватному порядку повідомили Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про те, що вони вирішили знову приєднатися до неї. Шість років тому колишній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі складу організації, пише Axios, передає УНН.

США хочуть повернутись до ЮНЕСКО

Деталі 

Вступ до ЮНЕСКО входить у список зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена - здебільшого у спробі протистояти висхідному впливу китайського уряду на порядок денний агентства ООН.

За даними Axios, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма надіслав листа генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азулай, у якому запропонував план повернення США в організацію.

План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом і ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США і повернення до виконавчої ради агентства.

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