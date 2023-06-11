США хочуть повернутись до ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сполучені Штати Америки в приватному порядку повідомили Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про те, що вони вирішили знову приєднатися до неї. Шість років тому колишній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі складу організації, пише Axios, передає УНН.
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Вступ до ЮНЕСКО входить у список зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена - здебільшого у спробі протистояти висхідному впливу китайського уряду на порядок денний агентства ООН.
За даними Axios, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма надіслав листа генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азулай, у якому запропонував план повернення США в організацію.
План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом і ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США і повернення до виконавчої ради агентства.